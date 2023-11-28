بالصورة.. استهداف منزل وسيارة مسؤول في "الجماعة" في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فجر اليوم، تعرض منزل وسيارة المسؤول السياسي في الجماعة الاسلامية في الشمال ا.ن في محلة ابي سمراء في طرابلس، للاستهداف بالرصاص من قبل مجهولين. واقتصرت الأضرار على الماديات.

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