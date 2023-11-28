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لبنان

بالصورة.. استهداف منزل وسيارة مسؤول في "الجماعة" في طرابلس

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فجر اليوم، تعرض منزل وسيارة المسؤول السياسي في الجماعة الاسلامية في الشمال ا.ن في محلة ابي سمراء في طرابلس، للاستهداف بالرصاص من قبل مجهولين. واقتصرت الأضرار على الماديات. 
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أبي سمراء

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