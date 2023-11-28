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لبنان

مياه الجنوب: تأمين المازوت لتشغيل ابار تغذي قرى حدودية

Lebanon 24
28-11-2023 | 04:21
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه "ضمن خطة الطوارئ لمواكبة التطورات في القرى والبلدات الحدودية وتأميناً لحاجاتها ولضمان استمرارية التغذية بالمياه، قامت فرق المؤسسة بتسليم المازوت اللازم لتشغيل المحطات والآبار التابعة لها في القرى وبلدات: مارون الراس، بليدا، بيت ليف، ميس الجبل، رميش، ودبل".
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