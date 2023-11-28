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لبنان

المكاري بحث وسفير كوريا الجنوبية في سبل التعاون الثقافي والاعلامي

Lebanon 24
28-11-2023 | 04:54
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه، سفير كوريا الجنوبية في لبنان ايل بارك، وتركز البحث حول موضوع التبادل الثقافي بين وزارة الاعلام و السفارة الكورية، و سبل التعاون على الصعيد الاعلامي لا سيما في تلفزيون لبنان.
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