المكاري بحث وسفير كوريا الجنوبية في سبل التعاون الثقافي والاعلامي

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه، سفير كوريا الجنوبية في لبنان ايل بارك، وتركز البحث حول موضوع التبادل الثقافي بين وزارة الاعلام و السفارة الكورية، و سبل التعاون على الصعيد الاعلامي لا سيما في تلفزيون لبنان.