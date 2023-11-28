كركي يعلن عن آلية لتسهيل وضبط المعاملات الصحية

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ذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، "منذ منتصف هذا العام، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي سلسلة قرارات قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية.وقد شملت هذه الزيادات أدوية الأمراض المزمنة في لوائح الأدوية المعمول بها في الصندوق حيث تضاعفت أسعارها بين 12 ضعفا (أدوية الBrand) و ال 15 ضعفا (أدوية ال Générique).وعليه، وفي سياق مسالك العمل الممكنن، كانت أية معاملة تحتوي على دواء تفوق قيمته ال 500 الف ل.ل. تحال مباشرة الى الطبيب المراقب.من هنا، واستكمالا للمسار التصحيحي لجهة تسهيل وتسريع حصول المضمونين على معاملاتهم وضبط الإنفاق الصحي، أصدر المدير العام للضمان تعميما بتاريخ 27/11/2023 حمل الرقم 2037 قضى بموجبه إحالة أية معاملة الى المراقبة الطبية في مكتب التبعية في الحالات التالية:- تتضمن الوصفة الطبية أدوية تتجاوز قيمتها الإجمالية ال 5 ملايين ل.ل. بعد ما كانت محددة في السابق ب 500 الف ل.ل.- تتضمن أدوية خاضعة للرموز (*) و (**) وفق لائحة الادوية المعمول بها في الصندوق.وفي هذا السياق، يتعهد الدكتور كركي بأنه لن يتوانى عن الالتفات وتصحيح دقائق الأمور في الصندوق من أجل تحسين الخدمات المقدمة الى المضمونين ورفع مستوى الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية المقدمة لهم".