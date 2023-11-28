وزير الزراعة: نسعى من أجل تعويض المزارعين

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اشار وزير الزراعة ‎في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً بموضوع التعيين في قيادة الجيش، أي أن ما سرى على باقي المناصب يسري على قيادة الجيش، والأَولى انتخاب رئيس".واوضح في حديث الى محطة"ام.تي.في"، بأن "الحل لقيادة الجيش يحتاج الى مزيد من الانضاج والتأني نظراً لأهميته"، أما عن طرح تأجيل التسريح في الحكومة فقال: "لما يجي الصبي من صلّي عالنبي"، وإذا تعثّر الحل في الحكومة فالى البرلمان".وفي الملف الزراعي، لفت الحاج حسن الى ان "القنب الهندي الصناعي يدخل الى الدولة سنوياً 1.5 مليار دولار، ونعمل من اجل اقرار مراسيمه التطبيقية بأسرع وقت ممكن، وهذه من ضمن توصيات ماكنزي".واردف :"زرعنا العام الماضي كوزارة زراعة 15000 دنم من القمح الطري، وهذا العام ستزرع الوزارة 40000 دنم بهبة من اليابان مشكورة". وتابع :"نعمل في وزارة الزراعة على تأمين هبة لتمويل بناء صوامع افقية لتخزين القمح، شبيهة لتجربة المملكة الأردنية الشقيقة".وحول العدوان الاسرائيلي على لبنان، اكد الحاج حسن ان "قرارنا في الحكومة اللبنانية واضح وموحّد في موضوع العدوان، وعلى العدو ان يوقف عدوانه"، واعلن ان "فرقا مختصة في وزارة الزراعة تعمل منذ 8 تشرين الاول 2023 وحتى اليوم بالتعاون مع البلديات و الجمعيات والأهالي و المزارعين من اجل احصاء الاضرار بشكل يومي وتقريبي ، ونسعى مع شركائنا في المنظمات الدولية من أجل تعويض المزارعين".