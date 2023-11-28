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لبنان
الجيش يفجر قذيفة من مخلفات القصف الاسرائيلي المعادي في تل نحاس
Lebanon 24
28-11-2023
|
05:42
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فجرت احدى فرق الهندسة في الجيش قذيفة من مخلفات القصف الاسرائيلي المعادي في تل نحاس.
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الجيش
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