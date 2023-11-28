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لبنان

في صور... "اليونيفيل" تخمد حريقاً اندلع في "رابيد"

Lebanon 24
28-11-2023 | 05:57
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اندلع حريق في سيارة رابيد عند شارع السنغال في مدينة صور ، وقد سارعت سيارة تابعة لقوات "اليونيفيل" على اخماده، قبل تاتي  النيران على السيارة بكاملها.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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