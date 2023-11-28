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لبنان

بكمين محكم... توقيف مروّج دولارات مزيّفة في زوق مصبح!

Lebanon 24
28-11-2023 | 06:19
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "ضمن إطار مكافحة الجريمة على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل وحدة الشّرطة القضائية في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة عن قيام شخص على متن سيّارة نوع "Skoda" بترويج دولارات أميركيّة مزيّفة على عددٍ من المتاجر في بلدة زوق مصبح.
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بتاريخ 25-11-2023، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من المجموعة كمينًا محكمًا وأوقفت السّيّارة بقيادة المدعو ج. ض. (من مواليد عام 1979، لبناني)، وضبطت في حوزته أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة /500/ دولار أميركي.

تم تسليم الموقوف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييّض الأموال، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".

 
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