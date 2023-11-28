تمام سلام يستقبل وزيراً ونائباً سابقاً

استقبل الرئيس تمام اليوم في منزله في المصيطبة الوزير والنائب السابق الدكتور عبد الله فرحات يرافقه السيد فادي نهرا.

وتم البحث في مختلف الامور والتطورات في لبنان والمنطقة.