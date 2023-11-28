Advertisement

لبنان

تمام سلام يستقبل وزيراً ونائباً سابقاً

Lebanon 24
28-11-2023 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1135187-638367747705551391.jpg
Doc-P-1135187-638367747705551391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل الرئيس تمام اليوم في منزله في المصيطبة الوزير والنائب السابق الدكتور عبد الله فرحات يرافقه السيد فادي نهرا.
 
وتم البحث في مختلف الامور والتطورات في لبنان والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: من المبكر تماماً الحديث عما ستصلُ إليه مفاوضات السلام والأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزّة أقله من أجل الظروف الإنسانية
lebanon 24
28/11/2023 15:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قولنا والعمل... في سبيل السلام
lebanon 24
28/11/2023 15:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"Responsible Statecraft": القوات الأميركية في العراق وسوريا "لا تحافظ على السلام"
lebanon 24
28/11/2023 15:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اهتمام كنسي بدعم القرى الحدودية
lebanon 24
28/11/2023 15:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

تمام

سلام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2023-11-28
04:00 | 2023-11-28
03:00 | 2023-11-28
07:21 | 2023-11-28
07:05 | 2023-11-28
07:00 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24