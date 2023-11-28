بسبب سعيه الدائم لتحسين وضع الإدارة العامة... الأسمر يشكر ميقاتي

Advertisement

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي "سعيه الدائم لتحسين وضع الإدارة العامة عبر استمرار دفع المساعدات الإجتماعية الشهرية التي تشمل إضافة أساس ستة رواتب على راتب الموظف، ومؤخرا اقتراح المرسوم الرامي الى إعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الإدارات العامة لما لهذا المرسوم من انعكاسات إيجابية على الموظف والمتعاقد والأجير في الإدارات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، ومع تحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والأسلاك العسكرية كافة".وأيّد " مطالب موظفي الإدارة العامة وما يصدر عنهم"، وطالب بـ"توضيح وتوسيع المادة الثامنة من المرسوم المقترح، وتسمية المصالح المستقلة الاستثمارية والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان وهيئة إدارة السير وغيرها من المؤسسات"، مؤكدا "ضرورة أن يشمل هذا المرسوم المتقاعدين من الإدارات العامة والعسكريين، كونهم أصبحوا من الفئات الأكثر قهرا وتضررا من الواقع الإقتصادي المأسوي في لبنان".