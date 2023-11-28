بيان مهمّ للجيش عن تسلّل سوريين بطريقة غير شرعية إلى لبنان

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي".



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وأضاف البيان: "وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية".