16
o
بيروت
16
o
طرابلس
27
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان مهمّ للجيش عن تسلّل سوريين بطريقة غير شرعية إلى لبنان
Lebanon 24
28-11-2023
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي".
وأضاف البيان: "وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية".
Advertisement
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
15:10 | 2023-11-27
27/11/2023 03:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
06:00 | 2023-11-28
28/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
04:18 | 2023-11-28
28/11/2023 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة بـ"60 دولاراً" في لبنان بسبب الحرب.. ما هي؟
Lebanon 24
خدمة بـ"60 دولاراً" في لبنان بسبب الحرب.. ما هي؟
15:37 | 2023-11-27
27/11/2023 03:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة هيكلة المصارف: مَنْ سيستمر ومَنْ سيُقفل أبوابه؟
Lebanon 24
إعادة هيكلة المصارف: مَنْ سيستمر ومَنْ سيُقفل أبوابه؟
02:30 | 2023-11-28
28/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:51 | 2023-11-28
ماكرون في رسالة لميقاتي: فرنسا تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وامتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة
13:42 | 2023-11-28
على هذه التسعيرة... الدولار أقفل مساء اليوم
13:09 | 2023-11-28
إلى ماذا سيتطرّق لقاء لودريان مع محمد رعد؟
12:26 | 2023-11-28
منشور جديد للواء ابراهيم: الوعد آت!
12:10 | 2023-11-28
جنبلاط عرض الاوضاع الاقتصادية مع ابو حيدر
11:57 | 2023-11-28
من مرفأ بيروت... إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة جدّاً من المخدرات (صور)
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
28/11/2023 21:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
28/11/2023 21:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
28/11/2023 21:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24