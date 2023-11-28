قعقور: لتوثيق انتهاكات العدو على ارضنا والذهاب بها الى المحافل الدولية

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أعلنت النائبة حليمة قعقور في تصريح من المجلس النيابي، "اننا في صدد عرض عدد من الامور على لجنة الادارة والعدل، وعلى الحكومة ان تأخذها بجدية".وقالت: "وفق القوانين الدولية، هناك انتهاكات تحصل على ارضنا. الجرائم التي نفذها العدو الاسرائيلي ونزوح عدد كبير من اللبنانيين الذين تم انتهاك حريتهم وعيشهم. هناك مجلس لحقوق الانسان، ومن الأهمية تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الاعتداءات الاسرائيلية، وان نقوم بضغط ديبلوماسي من اجل ذلك. كما يجب ان نذهب الى الاونيسكو لان هناك انتهاكا للممتلكات الثقافية. ويجب ان يوثق الجيش كل هذه الامور لنذهب بها الى المحافل الدولية".وأضافت: "هناك ايضا تحريض على جريمة الابادة من قبل العدو الاسرائيلي لذا يجب الذهاب الى محكمة العدل الدولية. لدينا الكثير من المسارات القانونية يجب ان تاخذها الحكومة اللبنانية بجدية، وهذا يحتاج ايضا الى جهد ديبلوماسي من قبل حكومتنا".