قائد الجيش التقى السفير الهولندي.. وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الهولندي في لبنان Hans Peter van Der Woude، وجرى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مملكة هولندا وقيادة الجيش لدعم المؤسسة العسكرية عبر مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC).

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