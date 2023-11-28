تكريم الزميلة فرح عمر في كلية الاعلام

شهد حرم كلية الاعلام الفرع الاول الاونيسكو، وقفة تضامنية وإضاءة شموع في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد ابنة الكلية الشهيدة فرح عمر وزميليها الشهيدين ربيع المعماري وحسين عقيل.

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