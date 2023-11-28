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لبنان
تكريم الزميلة فرح عمر في كلية الاعلام
Lebanon 24
28-11-2023
|
10:07
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شهد حرم كلية الاعلام الفرع الاول الاونيسكو، وقفة تضامنية وإضاءة شموع في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد ابنة الكلية الشهيدة فرح عمر وزميليها الشهيدين ربيع المعماري وحسين عقيل.
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