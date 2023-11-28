إخلاء وإقفال شارع المصارف غداً في هذا التوقيت.. والسبب؟

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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة الآتي:"الساعة 10:30 من يوم الأربعاء 29-11-2023، ستُعقد، في مجلس النّواب، جلسة للّجان النيابيّة المشتركة، لدراسة بعض المشاريع والقوانين.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة السابعة صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام".