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لبنان

كلاّس عرض مع أبو حيدر لتخصيص امسية لمنتخب لبنان الاول في "اكسبو الدوحة"

Lebanon 24
28-11-2023 | 10:13
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التقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس في مكتبه، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وجرى البحث في عدد من الاتفاقيات الموّقعة بين لبنان وبعض الدول الشقيقة والصديقة وكيفية تفعيلها، وفي الاتفاقيات قيد الاعداد أو المُجمّدة وسُبل إحياء العمل بها.
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كما تم التركيز على اتفاقيات مع بعض الأشقاء العرب، لا سيّما المملكة العربية السعودية.

وناقش الوزير كلاّس مع أبو حيدر، فكرة تخصيص أمسية لمشاركة منتخب لبنان الأول في جناح لبنان في "إكسبو الدوحة" الذي انطلق مؤخراً، خلال مشاركته في بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقبل والتي تستضيفها دولة قطر، بدءاً من 12 كانون الثاني 2024.

ولهذه الغاية، أجرى الوزير كلاّس اتصالاً برئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، وتم الاتفاق على أن يلتقي منتخب لبنان في جناح لبنان في "إكسبو الدوحة" مع أبناء الجالية اللبنانية في قطر وخصوصاً تلامذة المدارس والجامعات.

والتقى كلاّس رئيس الاتحاد اللبناني ونائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (البادمنتون) جاسم قانصوه ووفداً من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم، وتم البحث في أمور اللعبتين والأوضاع الرياضية، والتقى وفداً نسائياً من اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني برئاسة احمد عبدالله الشاويش.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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