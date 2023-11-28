تجمع موظفي "الإدارة العامة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من الغد

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صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الرقم (5)الآتي: "عطفا على البيان رقم (4)، والذي صدر بالأمس بتاريخ 27-11-2023. بالتنسيق مع جمعية خريجي معهد الإدارة، ونتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في معظم الادارات ، وحيث ان المماطلة وتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين في الإدارة العامة وأهمها المرسوم الموافق عليه في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، قد ظهر جليا من خلال عدم إدراجه على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد بتاريخ 29-11-2023.لذا، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم الغد الاربعاء 29-11-2023 وحتى صدور بيان آخر، ويتمنى التجمع من جميع الموظفين الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، وخاصة لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة من تحسين واقع العاملين في الإدارة أسوة بغيرهم في بقية القطاعات".