إجتماع فرنسيّ - سعوديّ في الرياض... ما الذي قِيلَ فيه عن لبنان؟

كتب السفير الفرنسيّ لدى المملكة العربيّة السعوديّة لودوفيك بويّ، عبر حسابه على منصّة "إكس":

"لقاء مثمر في الرياض بين السيد جان إيف لودريان، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية للبنان ومعالي الاستاذ نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي. فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان معًا يدًا بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه، ولإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أسرع وقت".