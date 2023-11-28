جنبلاط عرض الاوضاع الاقتصادية مع ابو حيدر

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته بكليمنصو، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

خلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.