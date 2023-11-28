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لبنان

جنبلاط عرض الاوضاع الاقتصادية مع ابو حيدر

Lebanon 24
28-11-2023 | 12:10
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إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته بكليمنصو، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
 
 
 
خلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
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