منشور جديد للواء ابراهيم: الوعد آت!

كتب اللواء عباس إبراهيم في منشور عبر منصة "أكس": "ها هو الدم يزهر حرية وفرحا للمعتقلين في سجون الاحتلال، وللباقين نقول اقتربت الساعة فشدوا الرحال، هي دماء الأطفال ستزلزل سافكيها وستستعيد الأرض وتشرق شمس تشبه براءتهم وحريتهم في سماء ‫فلسطين والوعد آت".

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