Advertisement

لبنان

منشور جديد للواء ابراهيم: الوعد آت!

Lebanon 24
28-11-2023 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1135273-638367965554242197.jpg
Doc-P-1135273-638367965554242197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب اللواء عباس إبراهيم في منشور عبر منصة "أكس": "ها هو الدم يزهر حرية وفرحا للمعتقلين في سجون الاحتلال، وللباقين نقول اقتربت الساعة فشدوا الرحال، هي دماء الأطفال ستزلزل سافكيها وستستعيد الأرض وتشرق شمس تشبه براءتهم وحريتهم في سماء ‫فلسطين والوعد آت".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:51 | 2023-11-28
16:22 | 2023-11-28
15:24 | 2023-11-28
15:19 | 2023-11-28
14:40 | 2023-11-28
13:42 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24