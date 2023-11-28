إلى ماذا سيتطرّق لقاء لودريان مع محمد رعد؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ "اللجنة الخماسية تقاطعت على اسم للرئاسة، على ان يظهر ذلك في الايام المقبلة في لبنان، من خلال جولات الموفدين".

وعن زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، قالت مصادر السفارة الفرنسية لـ"الجديد"، إنّ "الزيارة لها بعد اقليمي، بالاضافة الى بعدها الداخلي، ولكنها لا تحمل اي مبادرة تتعلق بالوضع في غزة او في جنوب لبنان، انما تركز على انجاز الاستحقاق الرئاسي".

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وأضافت المصادر أنّ "لقاء لودريان مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد سيتطرق حتما الى الوضع الخاص لرعد والى حرب غزة والوضع في الجنوب، ولكنه سيركز على اهمية دور "حزب الله" في انتخاب رئيس للجمهورية".