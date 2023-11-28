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لبنان
على هذه التسعيرة... الدولار أقفل مساء اليوم
Lebanon 24
28-11-2023
|
13:42
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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