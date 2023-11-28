مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



رسالة رئاسية فرنسية سباقة ممهدة لزيارة لودريان الآتي من السعودية بعد لقاء بناء مع الدبلوماسي نزار العلولا في شأن لبنان. فقبل ساعات قليلة من زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت ليجري محادثات غدا في لبنان بعث الرئيس إمانويل ماكرون برسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرى فيها أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتأليف حكومة عمل أمر ملح وأن ممثله الشخصي يواصل العمل في هذا الاتجاه. ويشير في الرسالة الى مخاطر ما يحصل في غزة والمنطقة منبها الى وجوب عدم امتداد الصراع الى لبنان.

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بالتوازي وعلى مسار تطورات غزة والمنطقة:الاجتماع الذي انعقد في الدوحة اليوم أجاب على نصف الأسئلة ونصف التوجسات المتعلقة باليوم التالي للهدن في غزة وأبقى تأكيد الجواب المتعلق بالوقف النهائي لإطلاق النار وما يليه من خطوات سياسية الى وقت انتهاء آخر مرحلة من تنفيذ تبادل الأسرى والمحتجزين...

فبعد اجتماع رئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد الاسرائيلي ورئيس ال سي آي إي وشخصية مصرية في الدوحة سرد الناطق باسم الخارجية القطرية ما حصل من تبادل أسرى ومحتجزين حتى الآن في حين أن هناك أربعين من المحتجزين في قطاع غزة ليسوا مع حركة حماس التي عليها كشف مكانهم.. الناطق القطري أعلن أنه ليس الوقت الآن لكشف تفاصيل الوساطة..

في أي حال ومع تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين بما يسمح باطلاق مزيد من الاسرى والرهائن من الفريقين واستمرار الجهود الكبيرة التي تقودها قطر ومصر مع الولايات المتحدة نقلت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مكتب بنيامين نتانياهو أن حكومة العدو تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) في غزة تمهيدا لإطلاقهم اليوم الثلاثاء وعددهم عشرة.

صمود هدنة غزة يستمر في التمدد هدوء حذرا حتى الآن في جنوب لبنان حيث خرقه العدو الاسرائيلي بإطلاق قذيفة على عيتا الشعب في وقت يبقى الوضع الحدودي الجنوبي محور اهتمام الكواليس الديبلوماسية في نيويورك والعواصم الكبرى المعنية بمحاولة فصله عن الأوضاع والمسارات في قطاع غزة.. تمديد هدنة غزة والهدوء الحذر في الجنوب اللبناني يتزامن مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي مساء اليوم الى بيروت من دون ان تتضح معالم الزيارة وامكانية إحداثها أي خرق على صعيد ملف انتخاب رئيس للجمهورية تفتقده كرسي قصر بعبدا منذ 13 شهرا.

وغدا جلسة لمجلس الوزراء الثانية عشرة ظهرا بجدول عمل , معظم بنوده مالية. وفي هذا الاطار نفت أوساط حكومية معنية ما ورد في إحدى الصحف اليوم عن ان مجلس الوزراء سيبحث من خارج جدول العمل تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري قبل موعد احالته على التقاعد في 3 كانون الاول المقبل علما ان هذا التمديد لا إشكال عليه البتة.

وشددت الاوساط على أن ملف قيادة الجيش المرتبط بإحالة قائد الجيش على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، يتم درسه باتصالات هادئة بعيدا من الاضواء، احتراما بالدرجة الاولى لكرامة المؤسسة العسكرية وهيبتها.

تفاصيل النشرة نبدأها من اجتماع الدوحة.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



تمديد أول لهدنة غزة مدته يومان إضافيان يفترض ان يتم خلالهما اطلاق سراح عشرين محتجزا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل ستين معتقلا في سجون العدو الإسرائيلي.

عملية التبادل تجري تحت سقف شروط المقاومة وترسم صورة نصرها الذي تعززه رسائلها التي تحرج العدو وتصدمه بعدما نقلها المحتجزون المفرج عنهم العائدون الى الكيان الاسرائيلي.

فبحسب محللين في الكيان فإن اختيار المقاومة الفلسطينية (دوار فلسطين) موقعا لتسليم بعض المحتجزين لم يكن عبثيا بل حمل رسالة مفادها: نحن نقف على أقدامنا.. نحن لا نزال نسيطر.

وفي تحليل عبري آخر أن القائد الفلسطيني يحيى السنوار الذي التقى أسرى إسرائيليين قبل إطلاق سراحهم أصاب بسهم مباشر (كعب أخيل) الإسرائيلي ذلك ان من يتمكن من توجيه سهامه إلى هذا الكعب يمكنه التغلب على إسرائيل.

فيما تتوسع صفقة التبادل أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان تمديد الهدنة بصيص أمل لكنه غير كاف.

وقد جاء كلامه منسجما مع مساع لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة يحتوي التهديدات الإسرائيلية بالويل والثبور بعد انتهاء الهدن.

لكن الولايات المتحدة المصابة كغيرها من الدول الغربية بداء الإحراج أمام مواطنيها الذين هالتهم مشاهد الإجرام الإسرائيلي اتصل وزير خارجيتها لويد أوستين بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت طالبا منه عدم توسيع نطاق التصعيد.

من جانبه وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يحط مجددا في الكيان الإسرائيلي ضمن جولة في المنطقة هذا الاسبوع تقوده خصوصا إلى الضفة الغربية والإمارات.

ويسبق بلينكن الى المنطقة كل من مدير وكالة الإستخبارات الأميركية وليام بيرنز ومدير الموساد دايفيد بارنياع اللذان يحطان في الدوحة للبحث في المرحلة المقبلة من إتفاق الهدنة.

على الضفة اللبنانية الجنوبية يستمر الهدوء إرتباطا بالهدنة في غزة لكن المشهد في الجهة المقابلة من الحدود مختلف.

ففي رد على قول وزير حربهم إن جيشه يقوم بعمل ممتاز على الجبهة اللبنانية قال مستوطنو الشمال: لا نعرف عن أي إنجازات يتحدث يوآف غالانت.

وأضاف أحدهم: أنا مستعد لمنحه منزلي الخاص للسكن في مستوطنة كريات شمونة وليعطني منزله وإذا كان يعتقد بأننا سنعود للعيش كما كنا في السابق فإنه مخطئ كثيرا.

على الجبهة السياسية الداخلية ينشغل لبنان غدا بثلاثة محطات:

الأولى زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في مهمة حددها الرئيس الفرنسي بالعمل بإتجاه تهيئة الظروف المؤاتية لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وهو أمر بات ملحا وفق ما حملت رسالة الرئيس الفرنسي إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

أما الثانية فجلسة مجلس الوزراء التي تعقد بجدول أعمال يطغى عليه الطابع المالي والوظيفي ولا يطرح فيها موضوع قيادة الجيش.

الثالثة جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس جدول أعمال من أربعة اقتراحات ومشاريع قوانين ذات طابع صحي وإجتماعي.











مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



الهدنة مستمرة حتى السابعة من صباح الخميس. وبعد الخميس كل السيناريوهات تصبح ممكنة. والاحتمال المرجح ان تمدد الهدنة مرة ثانية بانتظار استكمال تبادل الاسرى من المدنيين. وعندها يكون لكل حادث حديث. في الانتظار شهدت الدوحة اجتماعا مهما ولافتا ضم رئيسي الموساد وال سي آي اي ورئيس الوزراء القطري. ووفق المعلومات فان مسؤولين مصريين حضروا ايضا الاجتماع. فهل يعني هذا ان البحث بدأ في كيفية الانتقال من مرحلة الهدنة العسكرية الى بلورة ملامح اتفاق سياسي؟ في لبنان الهم في مكان آخر.

جان ايف لودريان يجري غدا سلسلة مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول مبدئيا ثلاثة امور: موقف لبنان من حرب غزة، التمديد لقائد الجيش، واستحقاق رئاسة الجمهورية. ورغم اهمية الملفات المطروحة فانه لا ينتظر الكثير من زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي لأن طابعها استطلاعي، ولأن فرنسا لا تستطيع حاليا ان تقدم للمسؤولين سوى النصائح، وهي لا تقدم ولا تؤخر عند المسؤولين اللبنانيين!









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



اضراب عن الطعام امام البيت الابيض، وتضارب بالمواقف والآراء داخل جدرانه ..



هو فعل غزة وسيل دماء ابنائها وثبات اهلها وصلابتهم، الذي جعل الاحتجاجات على الجريمة الصهيونية تخترق الجدر السميكة داخل الادارة الاميركية، فارتفعت الاصوات وزاد الارباك من فعل الاجرام الصهيوني الذي لن يستطيع ان يستره كل الكذب والتزييف والتلفيق السياسي والاعلامي الاميركي والعبري والعالمي ..



هي غزة الصامدة على انقاض مدنها الحاضنة لأجساد اكثر من خمسة عشر الف شهيد من ابنائها، تراها اليوم تربك المحتل وتحاصر خياراته، وتفضح بالهدنة المرسومة على الارض باتقان كل ادعاءاته ..



فتداعى المعنيون لا سيما مدير المخابرات المركزية الاميركية "وليام بيرنز" ورئيس الموساد الصهيوني "ديفد ابرنياع" الى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري "محمد بن عبد الرحمان آل ثاني" ومسؤولين مصريين للبحث في استمرار وقف اطلاق النار في القطاع، والذي يراه كبار المحللين الصهاينة حاجة ملحة لتل ابيب ..



بعد التمديد الاول ليومين حديث صهيوني عن تمديد جديد ولو الى نهاية الاسبوع، فيما الخروقات المحدودة لليوم الاول قد ردت عليها المقاومة موقعة ثلاثة جرحى من الجنود الصهاينة ..



وفيما الجرح الصهيوني لا يزال ينزف هيبة ، لم تستطع ان تبرئه عمليات تبادل الاسرى، فالصهاينة العائدون الى ذويهم اربكوا المحتل بحديثهم عن حسن معاملة المقاومة لهم، واتبعهم الفلسطينيون بمشاهد الاحتفاء باسراهم المحررين ما ثبت عناوين النصر لدى الفلسطينيين والإحباط لدى العدو..



احباط انسحب حتى الحدود الشمالية حيث اصوات العسكر والمستوطنين تعزف على وتر الخوف من المقاومين اللبنانيين، وما سمح العدو بنشره امام عدسات الكاميرات نشر المزيد من الرعب نتيجة الدمار الذي لحق بالمستوطنات لا سيما البيوت التي تمركز بداخلها الجنود الصهاينة، واصابتهم بداخلها صواريخ المقاومة ..









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



بعد تمديد هدنة غزة ليومين، وعلى وقع الهدوء المتواصل في الجنوب، تستقطب الزيارة التي يقوم بها لبيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اهمية كبرى، ليس لأنها تحمل الحل السياسي المنشود، بقدر ما ترمز اليه من اعادة تحريك الاهتمام الخارجي بالازمة اللبنانية بعد طول ركود بفعل تداعيات احداث 7 تشرين الاول.

وفي هذا السياق، تقاطعت المعطيات المرتبطة بمضمون الزيارة عند ثلاثة عناوين:

الاول، الوضع الحدودي وسبل ضمان الاستقرار

الثاني، رئاسة الجمهورية واعادة تكوين المؤسسات

والثالث، الحرص على تماسك المؤسسات العسكرية والامنية في ظل الخلافات العميقة حول سبل التعاطي مع حالات الشغور

وهذه المواضيع الثلاثة حضرت بشكل واضح في صلب الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال اليوم في مناسبة عيد الاستقلال، مشددا على أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أمران ملحان، ومؤكدا أن ممثله الشخصي سيواصل العمل في هذا الاتجاه، فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني.

اما على المستوى المحلي، وفي انتظار نتائج زيارة الموفد الفرنسي، فبرز اليوم موقف لرئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد، حليف الثنائي، والقريب من رئيس المردة، حيث جزم باستحالة قانونية سواء امام تأجيل تسريح قائد الجيش او التمديد لشخصه عبر مجلس النواب. ولفت في موقف الصمد رفض حاسم للمس بصلاحيات وزير الدفاع الوطني، وربطه ذلك باتفاق الطائف، وتحذيره رئيس الحكومة الذي يفترض ان يكون الحريص الاول على الطائف، من اي محاولة للالتفاف على صلاحيات الوزير.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



ثلاثة احداث بارزة وضعت الدول العربية في صدارة الصورة اليوم.



قطر تشق طريق التفاوض صوب امكان وقف النار بين اسرائيل وحركة حماس.



السعودية تفوز بحق استضافة معرض "اكسبو " 2030 على ارضها، والامارات تستعد لاستضافة اضخم مؤتمر عالمي حول المناخ cop 28 الخميس في عز ازمة الاحتباس الحراري .



ففيما الهدنة في مرحلتها الثانية في قطاع غزة، وكذلك تبادل الأسرى، ينعقد في الدوحة اجتماع استخباري على درجة عالية من الأهمية في توقيته والشخصيات التي تحضره، يبحث اتفاقا محتملا لوقف الحرب .

محادثات تأتي عشية عودة وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن إلى المنطقة.



الجمعة المقبل، حدث اسرائيلي فلسطيني في دبي حيث يلقي كل من الرئيس الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية كلمة في مؤتمر المناخ "كوب28".



ومن الرياض، كتب السفير الفرنسي لدى المملكة عبر حسابه على منصة "إكس": لقاء مثمر بين السيد جان إيف لو دريان ومعالي الاستاذ نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي. فرنسا والمملكة تعملان معا يدا بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه، ولإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أسرع وقت".







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



تبحث الحرب بين جمرها عن مفردات ومسوغات للهدنة الدائمة قبل أن يطلع فجرها ليل غد وللحرب فريق متخصص في وقف إطلاق النار يجري مداولات حاليا في قطر التي وصلها ثلاثة من رجال استخبارات إسرائيل وأميركا ومصر بهدف التوصل إلى صفقة تبادل واسعة النطاق، تشمل رجالا وجنودا إسرائيليين وتمهد لوقف النار الشامل...



وتبعا ل‍إذاعة الجيش الإسرائيلي سيتم تقديم اقتراح الى الحكومة يقضي بالافراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب ولحين نجاح الحلول بعيدة المدى فإن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل ستتم الليلة بقائمة من خمسة عشر طفلا وخمس عشرة أسيرة، على أن تنضم أيقونة الصبايا الثائرات عهد التميمي الى الدفعة السادسة غدا وقبل أن تبدأ صفقة تبييض السجون الشاملة والتي يمسك بها الجانب الفلسطيني بقوة طوفانه وغنائمه، فإن إسرائيل تغتنم الاستراحة لتقويم خسائرها سواء لناحية الخلل الاستخباراتي او قلق المستوطنين او صعوبة القتال داخل غزة.



ولكن القلق الأهم لديها بحسب صحفها هو الخطر الإيراني الذي يأتيها حاليا على صورة الأشباح من اليمن وتعبر يديعوت احرونوت عن هذا الإخفاق بالقول، إن أقوى قوة في العالم تدعمنا، ومع ذلك فإن حماس لا تزال تهيمن على رواية الحرب، وشعب وجيش بأكمله يحبسون الانفاس تحسبا لقرارات يحيا السنوار من تحت الارض ومن فوق الأرض اللبنانية، لا أنفاس لتنحبس على زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل الى بيروت الليلة وقبل مغادرته الرياض متوجها الى بيروت، اجتمع لودريان مع مستشار الديوان الملكي في السعودية نزار العلولا واستبق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارة موفده بأن ابرق متأخرا الى الرئيس نجيب ميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال وفي تمهيد لمهام لودريان الامنية في بيروت قال ماكرون إن "امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد والشعب اللبناني وحذر من الاسوأ.



واعتبر ان الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام، يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي وفي بلاد العاقبة الوخيمة المتعددة الاطراف يأخذ الخلاف على الشغور العسكري والامني مداه قبل الشغور الرئاسي، وتتنوع الاقتراحات والبدع الدستورية لكنها تقود جميعها الى استمرار ازمة الفراغ،



وأخطر الاقتراحات هي تلك التي ستؤدي الى انقسام في المؤسسة العسكرية، كما يخطط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر وزير دفاعه موريس سليم تخلف في الاقتراحات, تردد في القرارات, إحجام عن معالجة الازمة الأم في رأس البلاد, وانتظار لفرنسي وقطري لقيادة قطار الحل وعلى الصورة المعاكسة تضع السعودية وجهها أمام مرآة العالم فتنطلق سبع سنوات الى الامام وتكسب سباق اكسبو 2030 متقدمة بلا منافس على دولتين ايطاليا وكوريا الجنوبية . ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعلن ان بلاده ستتحول إلى أعظم قصة نجاح في القرن ال 21 قائلا: جاهزون لاحتضان العالم.