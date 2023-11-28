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لبنان

منشور جديد لغادة عون.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-11-2023 | 15:24
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر منصة "إكس": "فقط لتذكير كل من يمتعض من اقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان. إن هذه الدوائر كانت اوكاراً للفساد والرشوة. وكان من واجب النيابة العامة في جبل لبنان التحرك. أما لماذا لم يتم ذلك في سائر المحافظات، فالسؤال لا يجب ان يوجه لنا، ولا للقضاء فقط، بل ايضا واولا الى التفتيش المركزي الذي من واجبه ان يراقب ويحقق في مختلف الدوائر، ويبلغ القضاء".
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وتابعت: "نحن قمنا بواجبنا وعلى الوزارة التابعة لها هذه الدوائر ان تقوم بواجبها وتعيد فتحها بالاستعانة بموظفين من الخارج ومن الداخل بالموظفين غير الملاحقين بجرائم شائنة كما حصل في النافعة. على ان امل ان لا يصحّ ألّا الصحيح".
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