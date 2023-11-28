عقود المصالحة تؤخّر مستحقّات ذوي الحقوق

رغم انتظام العمل في بعض المؤسسات العامة، إلاّ أن عقود المصالحة ما تزال تؤخر مستحقات ذوي الحقوق، أكثر من الوقت المحدّد عادة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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