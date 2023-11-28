13
o
بيروت
14
o
طرابلس
31
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
3
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قطر طرحت سلّة كاملة وقدّمت ترشيحَيْ البيسري وحتّي
Lebanon 24
28-11-2023
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": خلال زيارته الأخيرة قطر تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على المسؤولين القطريين المساعدة في الملف الرئاسي اللبناني، فحضر موفدها جاسم آل ثاني مستطلعاً المستجدات حول انتخابات رئاسة الجمهورية. تقصّد ميقاتي تحريك الجمود وخلق دينامية عربية حيال الوضع في لبنان. وتؤكد مصادر حكومية أنّ ميقاتي من خلال جولاته يعمل على حضّ الدول التي يزورها على مساعدة لبنان، وهو كان طلب من القطريين معاودة المسعى الرئاسي مقدمةً لحلحة غيره من الملفات العالقة. لكن رغبة ميقاتي لم تتحقق بالمجمل، ذلك أنّ الموفد القطري الذي حضر بقصد المساعدة لم يستطع تسجيل جديد رئاسياً، ولم يلمس أي تطور أو تقدم على مستوى مواقف الجهات المعنية، بل وجد أنّ كل طرف لا يزال يتمترس خلف مواقفه، وبالأخص «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال يتمسك بترشيح سليمان فرنجية، وهو وإن لم يعترض على الأسماء التي طرحت على مسامعه، اكتفى بالتأكيد على تمسّكه بفرنجية. ترى قطر استمرار الخلاف على المرشحين المطروحين، وما دام لكل مرشح ما يمنع وصوله إلى الرئاسة، فيجب الاتفاق على اسم جديد. لكن خلافاً لزيارته الماضية حيث كان النقاش محصوراً بين اسمي جهاد أزعور وسليمان فرنجية، فإنّ الموفد القطري وضع اسم قائد الجيش في سياق الأسماء المرشحة المختلف على ترشيحها مقابل سليمان فرنجية، عارضاً سحب الإسمين من التداول لصالح مرشح ثالث هو المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري الذي طرح ترشيحه مقابل سحب ترشيح قائد الجيش. قطر الداعمة الأولى لترشيح قائد الجيش، والتي سبق وصارحت رؤساء الكتل النيابية الذين التقتهم في الزيارة الماضية بدعمه باتت تتعامل مع قائد الجيش كمرشح رئاسي لا يحظى بتأييد يؤهله للفوز، وانطلاقاً من هذا المبدأ يجري طرح التمديد تعويضاً عن الرئاسة. وكان من بين الذين التقاهم القطري المعاون السياسي في «حزب الله» الحاج حسين الخليل فطرح معه الأسماء والعراقيل حيال المرشحين فكان جواب «الحزب» أنّه لا يزال على موقفه الداعم لترشيح فرنجية وسيبقى متمسكاً بترشيحه. في اعتقاد «حزب االله» أنّ لا شيء جدياً في الرئاسة بعد، وأنّ الموفد القطري عرض الاتفاق على أسماء مرشحين من بينهم الوزير السابق ناصيف حتي والبيسري الذي تربطه علاقات قوية بالجميع، ولو أنّ عاملاً كهذا لن يكون سبباً لانتخابه. استمع «حزب الله» كما «التيار الوطني الحر» لطروحاته، وشدد «الحزب»، كما رئيس مجلس النواب نبيه بري على ترشيح فرنجية، فيما لم يعارض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ترشيح البيسري لئلا يظهر بمظهر المعرقل الرافض لأي اسم مرشح يعرض عليه. كما استفسر عن امكانية الاتفاق على سلة كاملة متكاملة والمقايضة ما بين رئيسي الجمهورية والحكومة. في التقييم لزيارته يتفق أكثر من طرف سياسي استقبله واستمع إلى طروحاته أن زيارته جاءت على سبيل اثبات حضور وجسّ نبض المسؤولين إزاء أي جديد طرأ على ملف الرئاسة، وقد غادر خالي الوفاض إلا من تقرير أعدّه عن زيارة لم تأتِ بجديد. مصادر مطلعة عن قرب قالت إنّ حراكه يأتي استكمالاً لخطوات متتالية تسعى قطر من خلالها إلى تحريك الملف الرئاسي بطرح تسوية شاملة تبدأ بإنتخاب الرئيس وضمنها الاتفاق على رئيس الحكومة والتعيينات الأساسية، وأن ما تطرحه قطر هو موضع تداول على نطاق واسع، وإن لم ينضج بعد في إنتظار تحوّلات معينة، ذلك أنّ الكلمة الفصل هي لميدان غزة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
06:00 | 2023-11-28
28/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
04:18 | 2023-11-28
28/11/2023 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة هيكلة المصارف: مَنْ سيستمر ومَنْ سيُقفل أبوابه؟
Lebanon 24
إعادة هيكلة المصارف: مَنْ سيستمر ومَنْ سيُقفل أبوابه؟
02:30 | 2023-11-28
28/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيادة التعويضات العائلية.. قريبا أخبار سارة للمضمونين
Lebanon 24
بعد زيادة التعويضات العائلية.. قريبا أخبار سارة للمضمونين
02:15 | 2023-11-28
28/11/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2023-11-28
جلسة عادية للحكومة اليوم وبيان مرتقب للمطارنة الموارنة من ملف قيادة الجيش
22:01 | 2023-11-28
خريطة فرنسية - سعودية للرئاسة.. وماكرون لميقاتي: "يجب تجنّب الأسوأ"
22:10 | 2023-11-28
أضرار الحرب تداهم الحكومة وحزب الله: للتعويض عن الضحايا وآلاف الممتلكات
23:00 | 2023-11-28
حقن مغشوشة تغزو لبنان.. ما تفعله بالجسم خطير هل سحبت من الأسواق؟
22:40 | 2023-11-28
حقوق سحب خاصة جديدة محتملة.. واستهجان مصرفي لتصرّف سليم صفير
22:39 | 2023-11-28
كولوكيوم ومعادلات مزوّرة: انكشاف شبكة الفساد؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 07:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 07:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 07:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24