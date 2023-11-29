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لبنان

إشكال مسلح وإطلاق نار كثيف.. هذا ما جرى ليلا في منطقة شمالية (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2023 | 00:31
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شهدت منطقة جبل البداوي شمال لبنان ليل امس الثلاثاء اشتباكا مسلحا بين افراد من عائلتي "آل عزيزه" و "آل ابو الفهد" نتج عنه سقوط جريح بعد تعرضه لطعنة سكين عملت فرق الاسعاف على نقله الى احدى المستشفيات للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وتدخلت على اثرها قوة كبيرة من الجيش والمخابرات وقد انتشر عناصرها على الطريق العام وفي الشوارع الضيقة منعاً لتجدد الاشكال واطلاق النار الذي تسبب بحالة من الخوف بين سكان المنطقة والذي سمع بشكل كثيف في منطقة جبل البداوي والجوار.
 
 
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وعملت وحدات الجيش والمخابرات على تعقب مطلقي النار بحثاً عنهم تمهيداً لتوقيفهم.

وافادت المصادر ان الاشكال سببه خلاف على دراجة نارية.






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