Advertisement

لبنان

حريقان في سيارتين.. اليكم ما جرى في طرابلس

Lebanon 24
29-11-2023 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1135419-638368412894583792.jpg
Doc-P-1135419-638368412894583792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق داخل محرك سيارة لمواطن من آل سلو منتصف ليل امس في محلة التل - طرابلس عملت فرق الدفاع المدني على اخمادها 

كما اندلع حريق بسيارة مركونه بالقرب من مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة فجر اليوم تم اخمادها من قبل عناصر الدفاع المدني، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-11-29
03:02 | 2023-11-29
03:00 | 2023-11-29
02:48 | 2023-11-29
02:09 | 2023-11-29
02:00 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24