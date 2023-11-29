حريقان في سيارتين.. اليكم ما جرى في طرابلس

Advertisement

اندلع حريق داخل محرك سيارة لمواطن من آل سلو منتصف ليل امس في محلة التل - طرابلس عملت فرق الدفاع المدني على اخمادهاكما اندلع حريق بسيارة مركونه بالقرب من مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة فجر اليوم تم اخمادها من قبل عناصر الدفاع المدني، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.