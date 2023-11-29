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لبنان

حزب الله يراعي "بعض الاطراف"

Lebanon 24
29-11-2023 | 01:15
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من الواضح أن "حزب الله" لا يريد الذهاب إلى معركة مفتوحة مع اسرائيل في هذا التوقيت، وهو يربط تطور تدخله في أي معركة بتطور الحرب على غزة، لكن عوامل أخرى ساهمت في زيادة حذر الحزب ميدانياً.
فقد أكدت مصادر مطلعة أن "حزب الله" زاد من حساباته الميدانية وبالغ في تعامله الحذر مع بعض التطورات التي حصلت في الجنوب، وذلك لمراعاة بعض الاطراف السياسيين الداخليين الذين سلفوه مواقف داعمة له شرط ألا يكون مسببا في إندلاع الحرب.
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وبحسب المصادر فإن "حزب الله" يرغب بالحفاظ على هذا التقارب مع القوى السياسية الاساسية التي كانت تخاصمه في السابق مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وبعض النواب التغييريين ولا يريد احراج التيار الوطني الحر في الشارع المسيحي.

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