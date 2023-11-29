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لبنان

عودة الحراكات السياسية و"بورصة الاسماء" ترتفع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2023 | 01:30
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عادت التحركات السياسية في لبنان تأخذ طابعا اكثر جدية في ظل عودة النشاط الديبلوماسي الفرنسي والقطري المرتبط بالاستحقاقات الدستورية وتحديدا مسألة الانتخابات الرئاسية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بازار الاسماء عاد ليفتح مجددا من قبل بعض الوسطاء من دون ان يحصل اي تقدم على صعيد التواصل او التفاهم بين القوى السياسية الداخلية.
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وتشير المصادر إلى ان المرحلة الحالية تشهد تقدم بعض الاسماء وتراجع اسهم أسماء اخرى في ظل فيتوات وفيتوات  مضادة ترفعها  القوى المعنية على بعض الاسماء والمرشحين الاساسيين".


المصدر: لبنان 24

لبنان

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