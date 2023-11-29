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لبنان

هذه الطرقات مقطوعة بالثلوج!

Lebanon 24
29-11-2023 | 01:10
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أفادت غرفة التحكم المروري ان طريق كفردبيان – حدث بعلبك وطريق عيناتا – الأرز مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج.
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الطرقات

مقطوعة

بالثلوج!

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