"القهوة ممنوعة".. قرار غامض في احدى المحطات التلفزيونية

فوجئ موظفون في محطة تلفزيونية، تابعة لحزب معروف، بقرار صدر قبل فترة بمنع شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر في المحطة، من دون اعطاء اي مبررات.

وأشارت المعلومات الى ان "الازمة المالية الكبيرة التي تعاني منها هذه المحطة، والتي دفعت بالعديد من الموظفين الى تركها، وصلت اليوم الى فنجان القهوة في ظل عجز المسؤولين عن تمويلها وتحسين ظروفها."

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