20
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ستريدا جعجع: الشعب اللبناني لا يمكنه تحمّل الحرب
Lebanon 24
29-11-2023
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع رؤساء مراكز حزب "القوات اللبنانية" - بشري، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، الذي دعت إليه كل من منسقي الكورة رشاد نقولا والبترون الياس كرم ودير الأحمر الياس بو رفول وزغرتا طوني ليشع ورئيس مجلس إدارة مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري - الحكومي الدكتور أنطوان جعجع .
Advertisement
بحث المجتمعون، بحسب بيان، في المساعدات المدرسية المقدمة من قبل "مؤسسة جبل الأرز" لدعم الطلاب المقيمين صيفا وشتاء في القضاء ويتعلمون في المدارس الخاصة والمعاهد، (مع الاشارة الى أنه سينتهي قبول أي طلب في 30 الحالي)، كما تمّ عرض مختلف الشؤون الداخلية الحزبية والتنظيمية، حيث وضع كل رئيس مركز النائبة جعجع في آخر ما وصل إليه مركزه في التحضير للأنشطة الميلادية وتنظيم توزيع الهدايا للأطفال ما دون الـ10سنوات، والمقيمين صيفا وشتاء في القضاء من دون أي استثناء.
وشددت جعجع على "أنها ستبقى الى جانب أهلها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد، وأن الشعب اللبناني لا يمكنه تحمّل أي حرب على لبنان أيا كان حجمها، لذا يجب علينا جميعا العمل على إبعاد شبح الموت والدمار عن بلدنا"، وأشارت إلى أنه "ليس مفهوما أبدا في هذا الظرف العصيب والدقيق، حيث أن الامن القومي اللبناني بخطر، تعنت البعض ورفضهم التخلي عن كيديتهم السياسية وإصرارهم على إفراغ قيادة المؤسسة العسكرية عبر رفضهم التمديد للعماد جوزاف عون ليس لسبب سوى لغاية في نفس يعقوب".
واكدت أن "موقفنا الداعم للتمديد للعماد عون لا يأتي كما يدعي البعض من منطلقات سياسية، باعتبار أن الجميع يعرف ما هي خلفياته السياسية، هذا بالإضافة إلى أن الفريق الآخر هو من سعى لتعيينه، إلا أنه وللحق والحقيقة برهن خلال الفترة الماضية من خلال قيادته للجيش أنه شخص يتحمل المسؤولية بشكل كبير ولا يخلط ما بين السياسة وأداء الواجب الوطني، ويمارس سلطته وصلاحياته بالشكل المناسب، ولا شيء يعلو عنده فوق المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الأمن القومي والإستقرار في البلاد، كما أنه تمكن من حماية المؤسسة وقيادتها لعبور أصعب أزمة مرت فيها البلاد. وفي أزمنة الحرب لا يتم تغيير القيادة العسكرية حفاظا على المصلحة الوطنية العليا".
ولفت البيان إلى أن سبب دعوة النائبة جعجع لمنسقي المناطق الحزبية الأربعة، مرده إلى سعيها من أجل توجيه أهلنا ورفاقنا في هذه الأقضية للإستشفاء في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري - الحكومي الذي سيقدم الكثير من الخدمات الاستشفائية بجودة المستشفيات الخاصة نفسها ولكن بأسعار مدروسة نظرا للدعم الذي توفره للمستشفى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
06:00 | 2023-11-28
28/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
13:29 | 2023-11-28
28/11/2023 01:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
15:19 | 2023-11-28
28/11/2023 03:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
16:22 | 2023-11-28
28/11/2023 04:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:40 | 2023-11-29
ميقاتي يرأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا
02:48 | 2023-11-29
لودريان زار ميقاتي في السرايا: لتوحيد المواقف والإسراع بإنجاز استحقاق الرئاسة
04:30 | 2023-11-29
هل تنجح المحادثات الرئاسيّة قبل عودة المعارك إلى الجنوب؟
05:45 | 2023-11-29
وزير الدفاع التقى وزير الإعلام وبحثا في الاوضاع العامة
05:38 | 2023-11-29
جولة لوزير الصحة غداً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.. هذا سببها
05:10 | 2023-11-29
نقيب الصيادلة: مؤسف أن نضرب قطاعاً بأكمله لمصلحة تجار الشنط والتفلت
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 12:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 12:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 12:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24