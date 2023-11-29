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لبنان

لودريان زار ميقاتي في السرايا: لتوحيد المواقف والإسراع بإنجاز استحقاق الرئاسة

Lebanon 24
29-11-2023 | 02:48
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل ظهر اليوم في السرايا.

وشارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه غارو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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وخلال الاجتماع، شدد الموفد الفرنسي على أن زيارته الى لبنان تهدف الى تجديد التأكيد على موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار.
وشدد على أنه سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الإستحقاقات الراهنة.
 
 
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