عاجلٌ جداً.. نيرانٌ إسرائيلية تطالُ دورية للجيش في الجنوب!

أفادت قناة "المنار" بأنّ جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين في موقع "العباد" العسكري عند حدود بلدة حولا الجنوبية، أطلقوا النار باتجاه مُحيط آلية عسكريّة للجيش خلال دورية كانت تقوم بها قرب الموقع الإسرائيليّ المُحاذي لموقع تابع لقوات "اليونيفيل" في المحلة.

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