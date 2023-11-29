قبيل توجهه الى لبنان.. لودريان التقى رئيس الوزراء القطري: الملف اللبناني الحاضر الابرز

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لو دريان، وتم التأكيد في خلال اللقاء وجود "إرادة واحدة للعمل معاً دعماً للبنان ولشعبه"، وشددا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في "أسرع وقت"، بحسب ما ذكرت السفارة الفرنسية في قطر اليوم.

مجددا تبادل مفيد ومبني على الثقة امس في الدوحة بين السيد @JY_LeDrian لو دريان المبعوث الخاص لفخامة الرئيس للبنان و @MBA_AlThani_ معالي الشيخ محمد رئيس الوزراء وزير الخارجية .ارادة واحدة للعمل معا دعما للبنان ولشعبه ولانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت pic.twitter.com/0gvqq4amCo — Ambassadeur de France au Qatar (@FranceauQatar) November 29, 2023 Advertisement