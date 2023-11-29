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لبنان

قبيل توجهه الى لبنان.. لودريان التقى رئيس الوزراء القطري: الملف اللبناني الحاضر الابرز

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:16
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التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لو دريان، وتم التأكيد في خلال اللقاء وجود "إرادة واحدة للعمل معاً دعماً للبنان ولشعبه"، وشددا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في "أسرع وقت"، بحسب ما ذكرت السفارة الفرنسية في قطر اليوم.
 
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