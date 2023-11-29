قبيل توجهه الى لبنان.. لودريان التقى رئيس الوزراء القطري: الملف اللبناني الحاضر الابرز

مجددا تبادل مفيد ومبني على الثقة امس في الدوحة بين السيد @JY_LeDrian لو دريان المبعوث الخاص لفخامة الرئيس للبنان و @MBA_AlThani_ معالي الشيخ محمد رئيس الوزراء وزير الخارجية .ارادة واحدة للعمل معا دعما للبنان ولشعبه ولانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت pic.twitter.com/0gvqq4amCo
— Ambassadeur de France au Qatar (@FranceauQatar) November 29, 2023
مجددا تبادل مفيد ومبني على الثقة امس في الدوحة بين السيد @JY_LeDrian لو دريان المبعوث الخاص لفخامة الرئيس للبنان و @MBA_AlThani_ معالي الشيخ محمد رئيس الوزراء وزير الخارجية .ارادة واحدة للعمل معا دعما للبنان ولشعبه ولانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت pic.twitter.com/0gvqq4amCo