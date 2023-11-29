السيارات الجديدة صيد سهل للسارقين.. ارقام كبيرة وقوى الأمن تحذر

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قد لا يمرّ يوم من دون ان تعلن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن توقيف عناصر تمتهن سرقة السيارات، لا سيما الحديثة منها، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول كيف يمكن للسارق ان يتمكن من الحصول على هذا النوع من السيارات على الرغم من التقنيات الكثيرة الموجودة فيها.وأشار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث عبر "لبنان 24" الى انه "منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف هذا الشهر وصل صافي عدد السيارات المسروقة الى٨٦٤سيارة،" في حين ان احصاءات قوى الأمن الداخلي تشير الى ارقام اقل بكثير من هذا الرقم للفترة نفسها من العام الماضي.وتشير المعلومات الى انه ، على الرغم من ان هذه الظاهرة ليست جديدة على الاطلاق في لبنان، الا ان ارتفاعها في الآونة الاخيرة، يعود الى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مع اتجاه العديد من الشركات، إما الى الاقفال النهائي او التخفيف من عدد الموظفين في صفوفها، ما رفع نسبة الاشخاص العاطلين عن العمل.وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإنّ السبب الرئيسي لسرقة السيارات الحديثة الصنع (ولا سيّما من أنواع كيا وهيونداي)، مرده لكونها غير مزوّدة من الشّركة المصنّعة بجهاز IMMOBILIZER، الذي يمنع تشغيل محرّك السّيّارة بغير مفتاحها، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيّارات القديمة الصنع.ومن هنا دعت قوى الأمن، عبر سلسلة بيانات، المواطنين الى أخد الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة.كما يمكن اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها:تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد، إضافة الى ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن إلخ...