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لبنان

في سهل الفرزل... شابة قضت باضرام النار بنفسها

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:30
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قضت الشابة السورية سهام. ع نتيجة إضرامها النار بنفسها أمام الخيمة التي تقطنها في سهل الفرزل. وعملت عناصر من الدفاع المدني على نقل جثتها الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة. كما توجهت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة.
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