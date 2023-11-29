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لبنان

إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى الغد

Lebanon 24
29-11-2023 | 04:01
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أرجأت لجنة المال والموازنة جلستها التي كانت مقررة اليوم الى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة.
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