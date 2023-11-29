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لبنان
ميقاتي يُقدم واجب العزاء لرعد بإستشهاد نجله عباس
Lebanon 24
29-11-2023
|
04:21
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قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واجب العزاء لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باستشهاد نجله عباس، وذلك في مقره في حارة حريك.
وكان استقبال ميقاتي عند وصوله النائب علي عمار ووزير العمل مصطفى بيرم.
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