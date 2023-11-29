ميقاتي يُقدم واجب العزاء لرعد بإستشهاد نجله عباس

قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واجب العزاء لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باستشهاد نجله عباس، وذلك في مقره في حارة حريك.



وكان استقبال ميقاتي عند وصوله النائب علي عمار ووزير العمل مصطفى بيرم.

Advertisement