صفا زار رئيس دائرة العلاقات في "حماس": لإدراج اسم جورج عبدالله في عملية التبادل

زار رئيس "الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني" رئيس"مركز الخيام" محمد صفا رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في الخارج علي بركة، في مكتبه بيروت.

وبحسب بيان فقد "عرض الجانبان تطورات معركة طوفان الاقصى وتداعياتها على مجمل الاوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة، وأشادا بصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وشجاعة رجال المقاومة الفلسطينية الذين وجهوا ضربة قوية لجيش الاحتلال الصهيوني في ٧ تشرين الاول، وتصدوا لقوات الاحتلال ومنعوهم من تحقيق اي انجاز عسكري وحولوا غزة الى مقبرة للغزاة".

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ولفت البيان الى ان "بركة وصفا نددا بحرب الإبادة الاسرائيلية التي كانت حربا عالمية احتشدت فيها الاساطيل الاميركية المدعومة من الغرب الاستعماري والتخاذل الرسمي العربي المذل، ورغم المجازر الوحشية التي طاولت كل مظاهر الحياة في غزة، فقد صمد الشعب الفلسطيني ببطولة نادرة ملتفا حول كتائب القسام وكتائب المقاومة بكل اطيافها. واشارا الى ان الصمود البطولي للمقاومة فرض على الاحتلال القبول بالهدن الموقتة وادخال المساعدات الانسانية".

واعلن انه "لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيا بركة وصفا أحرار العالم الذين انتفضوا على حكوماتهم المتواطئة مع الاحتلال بطوفان بشري في العواصم الغربية".

من جهته اكد بركة لصفا ان "قرار حماس الحاسم هو تبييض السجون، والجميع مقابل الجميع، ولن نقبل ببقاء اسير واحد في سجون العدو الصهيوني".

اما صفا فتوقف عند "اقدام جيش الاحتلال على خطف عشرات المواطنين على الحواجز جنوب غزة، وتكثيف عمليات الاعتقال والمطاردة في الضفة الغربية للمساومة والابتزاز في عملية التبادل المرتقبة"، وطالب "قيادة حركة حماس بإدراج اسم المناضل جورج عبدالله الذي أفنى حياته من أجل فلسطين في عملية التبادل".

وقد وعد بركة بنقل هذا التمني الى قيادة الحركة.

وختاما قدم صفا لبركة كتاب "اسرى فلسطين ولبنان والجولان"، وموسوعة "معتقل الخيام والعتال".