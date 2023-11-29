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لبنان

نقيب الصيادلة: مؤسف أن نضرب قطاعاً بأكمله لمصلحة تجار الشنط والتفلت

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:10
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أكد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ، في بيان، ان "السواد الأعظم من الصيادلة ملتزم القوانين وخسر رأسماله في صيدلياته ، في حين المتاجرة بالمدعوم كان على عينك يا تاجر ، وان من ضحى بحياته وعلمه ولقمة عيشه يستحق الإنحناء له لا العكس".
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وعن النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم ، اعتبر سلوم بإسم مجلس النقابة ، ان "هذا المشروع سيقفل آلاف الصيدليات وذلك لعدم القدرة المالية للصيدليات المتهاوية أصلا على تحمل تكاليفه، ما سيؤدي الى حجب الدواء الجيد عن المرضى وتشجيع الدواء المهرب ، والسوق السوداء المزدهرة أصلا، والصيدليات غير الشرعية".

وختم:"من المؤسف في مكان أن ننال من كل ما هو شرعي ، ونضرب قطاعا بأكمله وقف الى جانب المرضى في أحلك الأوقات لمصلحة تجار الشنط والتفلت المستشري" .
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