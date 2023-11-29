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لبنان

عن "حزب الله".. هذا ما كشفه المرشد الأعلى في إيران!

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:07
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قال المُرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي إنّ إسرائيل كانت تهدف مع الولايات المتحدة للقضاء على "حزب الله" في مشروع الشرق الأوسط الجديد عام 2006، لكنّ قوة الحزب زادت 10 أضعاف. 
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وفي تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، لفت خامنئي إلى أن الأميركيين أرادوا ابتلاع العراق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وأضاف: "كانوا يريدون السيطرة على سوريا عبر وكلائهم داعش وجبهة النصرة لكنهم فشلوا وفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد".
وأوضح خامنئي أن "الجمهورية الإسلامية في إيران تدعو إلى إجراء إستفتاء عام في فلسطين ولا تدعو إلى إلقاء اليهود في البحر"، وقال: "طوفان الأقصى لن ينطفئ وعليهم أن يدركوا أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه الآن".
 
 
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