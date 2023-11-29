عن "حزب الله".. هذا ما كشفه المرشد الأعلى في إيران!

قال المُرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي إنّ إسرائيل كانت تهدف مع الولايات المتحدة للقضاء على "حزب الله" في مشروع الشرق الأوسط الجديد عام 2006، لكنّ قوة الحزب زادت 10 أضعاف.

Advertisement

وفي تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، لفت خامنئي إلى أن الأميركيين أرادوا ابتلاع العراق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وأضاف: "كانوا يريدون السيطرة على سوريا عبر وكلائهم داعش وجبهة النصرة لكنهم فشلوا وفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد".