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لبنان

جولة لوزير الصحة غداً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.. هذا سببها

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:38
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 يزور وزير الصحة العامة د. فراس الابيض يوم غد الخميس منطقة البقاع وبعلبك الهرمل للاطلاع على جهوزية القطاع الصحي فيها، استكمالاً للتحضيرات لحالة الطوارئ التي تقوم بها وزارة الصحة العامة منذ بداية أحداث غزة.
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ويستهل الابيض جولته عند التاسعة والنصف صباحاً بزيارة مستشفى حاصبيا الحكومي، وينتقل الى مستشفى مشغرة الحكومي للاطلاع على جهوزيتهما. 

وعند الواحدة من بعد الظهر، يرعى افتتاح قسم حديثي الولادة في مستشفى بعلبك الحكومي وهذا المشروع هو شراكة بين وزارة الصحة العامة واليونيسف والشبكة الوطنية للمعلومات حول الولادة وما بعدها.

ويختتم الابيض  جولته عند الثانية والنصف من بعد الظهر في مركز علي النهري للرعاية الصحية الاولية لإفتتاحه بحلته الجديدة بعد توسيعه.
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