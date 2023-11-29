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لبنان

وزير الدفاع التقى وزير الإعلام وبحثا في الاوضاع العامة

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:45
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 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام زياد المكاري، وجرى البحث في الأوضاع العامة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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