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لبنان

3 كلمات.. هذا ما قاله لودريان من عين التينة

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:55
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غادر الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، دون الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول: "laissez moi passer"، بحسب ما أفادت "الجديد". 
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