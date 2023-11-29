3 كلمات.. هذا ما قاله لودريان من عين التينة

غادر الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، دون الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول: "laissez moi passer"، بحسب ما أفادت "الجديد".

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