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لبنان

هذا ما كشفه ميقاتي خلال جلسة الحكومة عن إضراب موظفي الإدارة العامة

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:00
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توقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند مسألة موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، وقال: "في موضوع اضراب موظفي الادارة العامة ، اذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ  أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع  دراسة عن الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار بواقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الاول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيتم درس ما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معا. وفور وصول رأي مجلس الشورى سادعو اللجنة الوزارية الى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فان الضغط علينا بموضوع الاضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله".
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