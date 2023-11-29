تيمور جنبلاط عرض للأوضاع العامة مع فرونتسكا

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.



وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة.





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