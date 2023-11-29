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لبنان

تيمور جنبلاط عرض للأوضاع العامة مع فرونتسكا

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:59
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 استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة.

 
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